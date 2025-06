La richiesta per l'Eufemino alla Tili è ora sul tavolo del sindaco

L'idea è partita dai consiglieri Luisella Ciceri, Claudio Ghislanzoni e dall'assessore Paolo Farano di Fratelli d'Italia

Raccolte oltre novecento firme

L’Eufemino, il massimo riconoscimento della città, all’ex sindaco Marcella Tili. La proposta, protocollata, è arrivata ufficialmente sul tavolo dell’attuale primo cittadino, Mauro Caprani. Una proposta per cui sono state raccolte 572 firme di persone residenti in città e 350 di cittadini di altri comuni. L’iniziativa è partita da Luisella Ciceri, Claudio Ghislanzoni e Paolo Farano tutti esponenti politici di Fratelli d’Italia nell’attuale Amministrazione comunale. La dottoressa Tili, scomparsa lo scorso 14 aprile, aveva guidato Erba per 10 anni dal 2007 al 2017.

La sua farmacia una realtà imprenditoriale avanzata

L’ex sindaco, con i propri genitori e il fratello Massimo - e successivamente con i figli Roberto e Andrea Spampatti - aveva avuto un ruolo determinante nella costituzione e nello sviluppo della farmacia Tili, in piazza Vittorio Veneto. Tanto da essere diventata una delle realtà imprenditoriali del settore tra le più grandi e avanzate della provincia di Como.

Le sue opere, lustro per la città

Altrettanto lustro è stato conferito alla città dalle iniziative assunte da Marcella Tili nel corso del suo mandato di sindaco. Tra queste, in particolare, la riqualificazione e il rilancio del teatro Licinium, diventato un punto di riferimento per la stagione culturale estiva e la riorganizzazione di eventi teatrali, letterari e musicali della provincia di Como e di quella di Lecco, ma anche dell’alta Lombardia:

"Oltre all’attività teatrale si è accompagnato l’avvio della realizzazione del museo dedicato allo scenografo di fama mondiale Ezio Frigerio e dal punto di vista sportivo della realizzazione del nuovo centro sportivo Lambrone dotato di piscine coperte e scoperte e di una vasta area wellness".

Tanta beneficenza compiuta nel silenzio

Molte sono state anche le iniziative filantropiche e assistenziali promosse e finanziate personalmente dall’ex sindaco a favore di persone e associazioni erbesi che tuttavia Marcella Tili non ha voluto mai divulgare.