La 23enne di origine nordafricana presa di mira sui social dopo la vittoria nella selezione provinciale.

Serin Ajimi sogna le finali del concorso nazionale Miss Italia: la personale rivincita contro il razzismo.

La rivincita di Serin Ajimi: "Io a Miss Italia, rivincita contro il razzismo"

Lunedì 29 novembre andrà a Roma e sfilerà tra le 220 prefinaliste provenienti da tutta Italia. Una grande soddisfazione da riversare verso chi, con commenti razzisti, ha provato a rallentare la sua corsa. "Essere arrivata fin qui rappresenta anche una rivincita per me - racconta - Dopo aver vinto la selezione provinciale, ho ricevuto diversi commenti razzisti, sui social, per le mie origini. Secondo i criteri di certe persone, non posso rappresentare la bellezza italiana. Questo è il mio riscatto contro quei commenti".

