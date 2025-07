La rotonda, gonfiabili gratis per i bambini

Iniziativa

Una proposta di Pg store e Garden café.

L'obiettivo: offrire un pomeriggio all'insegna dell'allegria e del divertimento

L'iniziativa sarà domenica 6 luglio

Gonfiabili gratuiti per bambini. E’ la bellissima proposta per domenica 6 luglio, dalle 15 alle 18, di Pg store in collaborazione con Garden café di Erba.

I due esercizi commerciali hanno deciso di offrire un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento presso il centro commerciale La rotonda in via delle Grigne 13, all’angolo con via Trieste.

Un’iniziativa organizzata per rallegrare l’estate delle famiglie rimaste in città.