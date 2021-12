La Rsa Greco De Vecchi di Bellagio chiude ai parenti

In edicola

Rsa Greco De Vecchi chiude ai parenti

Una decisione necessaria, vista la situazione pandemica attuale, per proteggere i soggetti più fragili ed evitare di ripetere l’esperienza tragica dello scorso anno. La Rsa Greco De Vecchi di Bellagio, dopo i mesi di «via libera» in cui gli ospiti sono potuti tornare a uscire dalla struttura, sceglie di non consentire più il rientro al domicilio.

«Si tratta di una decisione precauzionale spiacevole - spiega il presidente della Fondazione Greco De Vecchi, nonché sindaco del paese, Angelo Barindelli - Purtroppo però, alla luce della situazione attuale sul territorio, la direzione sanitaria ha deciso così per evitare il rischio di eventuali nuovi contagi nella Rsa. Abbiamo ben presente l’esperienza dello scorso anno, non vorremmo più ripeterla».

Per questo, nei giorni scorsi è stata inviata una lettera alle famiglie firmata appunto dal direttore sanitario Tiziano Villa e dal direttore generale Riccardo Galetti, informandole della decisione presa per tutelare gli ospiti della Rsa bellagina.

