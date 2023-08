La sagra del pizzocchero "Birra & Valtellina" arriva a Cantù

"Birra & Valtellina", la sagra del pizzocchero valtellinese, arriva a Cantù.

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2023 al parco del Bersagliere di Cantù arriva l'evento gastronomico 100% valtellinese con il famoso e originale pizzocchero di Teglio, cucinato dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio, i taglieri valtellinesi, gli sciatt e la birra artigianale del birrificio Legnone di Dubino, in provincia di Sondrio.

Grazie alla presenza di veri cuochi valtellinesi in cucina, condita dai taglieri di salumi e formaggi “unici” selezionati da Butega Valtellina, il "Birra & Valtellina" diventa un’esperienza sensoriale tutta da scoprire. Non mancheranno i mitici sciatt realizzati a mano e il mercatino dei prodotti valtellinesi. A fare da cornice il bellissimo parco del Bersagliere di Cantù, con i suoi spazi verdi e freschi, le aree relax e l’area bimbi.

L’abbinamento tra birra e pizzoccheri rimane un punto cardine. Pochi pensano alla birra quando immaginano la cucina valtellinese, eppure l’abbinamento pizzoccheri, affettati, formaggi, sciatt con la birra artigianale di qualità può risultare straordinario e lasciare un segno.

Per quanto riguarda la birra, alla spina ci saranno le birre di Legnone da Sondrio, uno dei migliori birrifici valtellinesi, che gode già di numerosi fan in tutta la Brianza. Grazie alla straordinaria acqua della Valtellina e alla scelta di materie prime di eccezionale livello, Legnone è garanzia di grande qualità. A servire la birra ci sarà uno staff che vede al suo interno selezionatori di alto profilo come giudici internazionali, UBT (divulgatori e insegnanti tramite i corsi certificati Unionbirrai) e operatori Paneliquido che godono di una lunga esperienza in questo settore e che sapranno consigliare l’abbinamento giusto al piatto giusto.

