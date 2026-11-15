La salute come bene da tutelare: il Comune promuove un ciclo di incontri

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La salute come bene da tutelare ogni giorno, attraverso la prevenzione, l’informazione e il confronto con professionisti qualificati. Con questo obiettivo nasce “Il valore della salute”, un ciclo di incontri promosso dal Comune di Merone in collaborazione con Homedica, centro medico polispecialistico presente sul territorio.

Primo appuntamento

Il primo appuntamento sarà giovedì 26 novembre alle 20.45, nella sala consiliare del municipio, in via Appiani 22. Il tema della serata: l’insufficienza venosa e le sue possibili complicanze. A intervenire saranno il dottor Maurilio Consonni e il dottor Carlo Maricondi, specialisti in angiologia. La partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa, che vuole essere per i cittadini un’occasione concreta per approfondire argomenti di interesse sanitario, permetterà di ascoltare e porre domande direttamente ad esperti. Sono già in fase di organizzazione nuovi incontri che potranno coinvolgere un cardiologo, un ginecologo, un geriatra e uno specialista dell’età adolescenziale, con l’intento di affrontare le esigenze legate alle diverse fasi della vita, dai più giovani agli anziani.

Parla il sindaco

Il sindaco Alfredo Fusi dichiara:

“La salute è un bene prezioso. Con questo progetto l’amministrazione vuole mettere a disposizione della cittadinanza competenze professionali e occasioni di approfondimento, perché la prevenzione passa innanzitutto dalla conoscenza e dalla possibilità di confrontarsi con specialisti qualificati”.

Il percorso si inserisce in un impegno più ampio del comune sul fronte dei servizi sanitari.

“In questa direzione vanno anche il rinnovo della convenzione con la Casa di riposo di Merone e la scelta di sottoscrivere nuove convenzioni con i medici di base nei locali comunali di via Appiani, sul retro del municipio – conclude Fusi – Sono interventi diversi, ma accomunati dalla stessa attenzione: essere vicini ai cittadini e rispondere ai loro bisogni, rafforzando i servizi presenti sul territorio”.

Un invito, dunque, a partecipare cogliendo le opportunità di un progetto che mette al centro il benessere della comunità.