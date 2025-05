"La salute è un diritto!": incontro con il Pd

L'appuntamento è all'auditorium di via Provinciale 47-49

Organizzazione dei circoli della macroarea erbese

Si svolgerà questa sera, venerdì 30 maggio, alle 21, presso l'auditorium di Tavernerio, in via Provinciale 47-49, la conferenza "La salute è un diritto!". L'iniziativa è promossa dal Partito Democratico, in particolare da tutti i circoli della macroarea erbese.

Ospiti illustri del Partito Democratico

Si parlerà di salute con molti ospiti del Partito Democratico: con Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati; con Gian Antonio Girelli, parlamentare e vicepresidente della commissione parlamentare d'inchiesta Covid; con Angelo Orsenigo e Carmela Rozza, consiglieri regionali; con Paolo Furgoni, primario di Urologia all'ospedale Moriggia-Perlascini di Gravedona e Uniti.