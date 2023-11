La San Vincenzo de Paoli dona una nuova vita a una donna in difficoltà economiche

La Conferenza San Vincenzo de Paoli, un'associazione laica di volontariato fondata a Parigi dal beato Federico Ozanam nel 1833, ha radici profonde nella comunità di Cantù sin dal 1933. Situata presso la Parrocchia di San Paolo, questa organizzazione si impegna ogni anno a raccogliere offerte presso le porte del Cimitero Maggiore dalla generosa cittadinanza.

L'iniziativa di quest'anno

Le somme raccolte da questa iniziativa vengono destinate al sostegno di individui e famiglie che si trovano in situazioni economiche difficili. Quest'anno, la Conferenza San Vincenzo de Paoli ha deciso di utilizzare i fondi raccolti per finanziare la formazione professionale di una donna. Questa opportunità le consentirà di conseguire un diploma e, successivamente, di inserirsi nel mondo del lavoro, garantendo così il benessere e il sostentamento dignitoso della sua famiglia.

I ringraziamenti

I volontari dedicati di questa Conferenza esprimono il loro più profondo apprezzamento verso coloro che hanno donato con generosità. E desiderano ricordare alla comunità che questo atto di solidarietà non è isolato nel tempo: ogni mese, per tutto l'anno, una santa messa sarà celebrata a suffragio dei defunti presso il Santuario della Madonna, in riconoscenza del contributo di coloro che hanno reso possibile questa significativa iniziativa.

La generosità dimostrata dalla cittadinanza di Cantù attraverso le donazioni alla Conferenza San Vincenzo de Paoli non solo offre un aiuto tangibile alle persone in difficoltà, ma anche una speranza luminosa per il futuro. Grazie a queste offerte, una donna avrà l'opportunità di costruire un percorso professionale, migliorando così la propria vita e quella della propria famiglia.