La scrittrice Susy Zappa da So'ham Associazione Culturale Yogi Comasca

Si intitola "Le druidesse, sacerdotesse celtiche dell'isola di Sein" la serata con ospite la scrittrice erbese Susy Zappa

Zappa, esperta e appassionata di Bretagna ha quattro libri all'attivo sull'argomento per le Edizioni Il Frangente: "Sein, una virgola sull'acqua", "Fari di Bretagna". Storie di uomini e di mare", "La magia del faro" e l'ultimo appena pubblicato, "Ar-men" un faro leggendario".

Venerdì sera in via Sant'Abbondio 9 si parlerà di druidesse, le sacerdotesse sagge della religione antica. Non solo figure leggendarie, ma racconti di una comunità sacerdotale esclusivamente al femminile. Un ruolo complesso ed enigmatico, affascinante, suggestivo, ma anche figure temibili che ricoprono un ruolo importante anche come guerriere indomite.