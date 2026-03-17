La scuola dell’infanzia di Maccio ospita la “stanza del cuore”

Alla scuola dell’infanzia di Maccio, Villa Guardia, un viaggio dentro il cuore.

La stanza del cuore

Nei primi giorni di marzo, i piccoli alunni dell’asilo maccese sono entrati nella stanza del cuore: luci soffuse, il suono del battito in sottofondo e un’atmosfera accogliente. Lo scopo dell’esperienza? Attraverso una storia e momenti di ascolto, i bimbi hanno scoperto che il cuore batte sempre: più veloce quando si corre o ci si emoziona e più lentamente quando si è tranquilli. “Abbiamo messo la mano sul petto per ascoltare il nostro battito – spiega la coordinatrice Sara Raso – e capire quanto prezioso è il nostro corpo. E abbiamo concluso con un abbraccio ai compagni per unire e ascoltare insieme i nostri battiti, scoprendo quanto sia bello sentirsi vicini e condividere le emozioni. Una scoperta scientifica ed emotiva, per imparare ad ascoltarsi e a prendersi cura di sé”.

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Progetto Corpo

L’esperienza nasce dal Progetto Corpo: “E’ la nostra programmazione annuale e negli ultimi mesi, dal rientro delle vacanze natalizie, i bambini hanno scoperto e imparato come funziona il nostro corpo e i vari apparati. Dai vari organi che hanno conosciuto, il loro interesse è prevalso sul cuore e dunque abbiamo creato una stanza immersa”, aggiunge l’insegnante.