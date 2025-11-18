La scuola in ascolto: evento dedicato agli alunni con disabilità uditiva

“La scuola in ascolto: i bisogni degli alunni con disabilità uditiva e la personalizzazione della didattica”: questo il convegno in programma per sabato 29 novembre, dalle 9 alle 13, a Erba, presso Lariofiere, Sala Lario, in Viale Resegone.

Un appuntamento rivolto alla scuola e alle famiglie

Il convegno è promosso dall’Associazione Famiglie Audiolesi AFA APS, realtà attiva nel campo della disabilità uditiva, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali di Como e Lecco e con il contributo del Pio Istituto dei Sordi. L’appuntamento è pensato in particolare per docenti curricolari, insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione e genitori di alunni con disabilità uditiva. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per una scuola realmente inclusiva, capace di rispondere ai bisogni educativi specifici degli studenti audiolesi. Durante la mattinata saranno presentate e sperimentate nuove tecnologie per la sottotitolazione e l’ascolto assistito, con dimostrazioni in diretta a cura di tecnici e relatori. Il programma prevede sia interventi teorici sia una parte laboratoriale: i partecipanti potranno provare attività e strumenti didattici utilizzando i propri dispositivi al fine di comprendere concretamente come applicare le tecnologie in classe.

Tra i relatori ci saranno esperti del settore: Antonella Conti, che affronterà il tema della personalizzazione della didattica, e Damiano Meo, che proporrà un focus sulle esperienze digitali. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il modulo online, reperibile al link: https://forms.gle/5RdBufhaCSzRAvCU7. In alternativa, è possibile iscriversi contattando l’associazione all’indirizzo e-mail afa.audiolesi@gmail.com.