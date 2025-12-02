La scuola primaria “Bachelet” ha una nuova mensa

A Cascina Amata, frazione di Cantù, la scuola primaria di primo grado “Bachelet” guadagna una mensa più ampia, luminosa e adeguata alle esigenze della comunità scolastica.

il nuovo spazio realizzato alla primaria, nella frazione canturina, è frutto di un intervento reso possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 224.000 euro, di cui 168.000 coperti da fondi Pnrr – Missione 4, che rappresenta un tassello concreto nel percorso di ammodernamento delle strutture educative cittadine.

Il progetto, firmato dall’architetto Matteo Piccozzi, ha portato alla costruzione di un nuovo volume accanto all’edificio esistente degli anni ’50, ampliando in modo funzionale e armonico gli spazi destinati agli alunni. Il nuovo ambiente – circa 70 mq totali, 60 mq di superficie utile – è collegato direttamente alla mensa già in uso e mantiene l’accesso interno dal corridoio principale, così da garantire continuità e sicurezza nei percorsi quotidiani. Si tratta di uno spazio completamente privo di barriere architettoniche e con un sistema di illuminazione modulare. La ristorazione continuerà a essere gestita da “Camst”. L’intervento rientra nel più ampio pacchetto di opere finanziate per le mense canturine, che vede il Comune di Cantù aggiudicatario di 974.400 euro Pnrr per quattro plessi: “Munari”, “Degano”, “Bachelet” e scuola primaria di Fecchio. Investimenti che si sommano alle risorse comunali già programmate per l’efficientamento degli edifici scolastici, tra cui ulteriori 70.000 euro proprio per la scuola di via Leopardi destinati all’installazione di pannelli fotovoltaici, oltre agli interventi in via Casartelli, via Baracca e alla scuola media “Turati”.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Le parole delle istituzioni

Così l’assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Cattaneo: “Cantù è stato l’unico Comune della provincia di Como a ottenere i finanziamenti Pnrr per mense e nidi e, soprattutto, a trasformarli in cantieri che stiamo già concludendo, nonostante la corsa contro le scadenze. È un risultato che testimonia la solidità della nostra macchina amministrativa. Quando si lavora con partner e imprese serie, i risultati arrivano. Ringrazio i tecnici, l’impresa e il geometra Samuele Cappellini: la scadenza era fissata per marzo, ma siamo riusciti a chiudere il cantiere prima del previsto, centrando l’obiettivo con largo anticipo”. Fa eco l’assessore all’Istruzione, Natalia Cattini: “Un nuovo spazio mensa più accogliente significa tempi scolastici più sereni e migliori condizioni di apprendimento. È un risultato importante: i bambini non dovranno più mangiare su turni, ma potranno condividere insieme il momento del pasto in un ambiente confortevole e adeguato alle loro esigenze. Ringrazio il personale scolastico e le famiglie per la collaborazione: interventi come questo hanno un impatto concreto sulla vita quotidiana dei nostri studenti”.

“Si tratta di un investimento concreto sulla qualità del tempo a scuola. Con questa nuova mensa ampliata, garantiamo spazi più dignitosi, moderni e adeguati a un servizio essenziale per le famiglie. L’amministrazione ha scelto di concentrare risorse, energie e progettualità sulle scuole, perché è qui che si costruisce il futuro della città. Il PNRR è stato una sfida complessa, ma Cantù ha dimostrato di saper tenere il passo e di saper portare a termine ciò che avvia. Ogni opera che consegniamo alla comunità è un passo avanti verso una città più attenta ai bisogni dei bambini e più capace di programmare il proprio sviluppo”, conclude il sindaco, Alice Galbiati.