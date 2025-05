La scuola primaria punta ad azzerare i consumi di plastica

La primaria «Perlasca» diventerà «plastic free»: il Comune di Anzano ha ottenuto fondi per 23.083,58 euro da Regione Lombardia in quanto ammesso al bando «Ri.circo.lo», che mirava e erogare agli enti locali risorse per la prevenzione della produzione rifiuti e implementazione dei sistemi di raccolta finalizzati all’incremento di recupero di materia.

Interventi per migliorare l'impatto ambientale della scuola

«Abbiamo chiesto questo finanziamento per la nostra scuola primaria e in particolare per la mensa scolastica per la riduzione dei consumi energetici e degli sprechi alimentari - specifica il vicesindaco e assessore all’Ecologia, Lorenzo Salzano - In particolare, le risorse saranno usate per la fornitura di una nuova lavastoviglie a bassissimo consumo, super efficiente, che dispone di un apposito programma per la sterilizzazione delle stoviglie. L’apparecchio sostituirà quello attuale, che aveva oltre quindici anni e aveva già avuto diverse manutenzioni. Forniremo poi alla scuola un nuovo erogatore d’acqua: ci sarà un’apposita colonnina elettronica per azzerare il consumo di plastica. Attualmente, l’acqua viene servita in bottiglie di plastica. Il provvedimento si riflette anche sulla riduzione dei consumi anche nelle case: gli alunni sono già dotati delle loro borracce e potranno riempirle direttamente a scuola, diminuendo conseguentemente l’uso di plastica anche nelle loro abitazioni. I fondi saranno poi usati per un abbattitore di temperatura per il locale cucina e il centro di preparazione cibi per conservarli meglio. Abbiamo approfittato anche per sostituire tutti i piatti e bicchieri, preso contenitori isotermici in sostituzione di alcuni consumati; e nuove brocche per portare l’acqua a tavola. La produzione di plastica sarà azzerata: si parla di circa una tonnellata di plastica in meno all’anno».

L’intervento per implementare la scuola dal punto di vista energetico proseguirà anche con la sostituzione dell’illuminazione.

«Stiamo facendo il necessario per avere incentivi per il relamping cioè la sostituzione di tutto l’impianto luci della scuola elementare - ancora Salzano - Si passerà dai vecchi neon a impianti a led, sia interni che esterni. Speriamo di ottenere fondi dal Conto termico 2.0 con incentivo nazionale del GSE che permetterà di coprire il 100% della spesa e conseguentemente di ridurre i consumi di circa il 60% per la parte dell’illuminazione in bolletta. Entro un mese dovremmo avere responso. Si tratta di interventi mirati a ridurre i consumi e nella direzione di una maggiore tutela ambientale», chiude.