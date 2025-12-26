La scuola si prepara a festeggiare i suoi primi 20 anni

Un evento speciale con tanti ospiti che hanno fatto parte della storia del plesso.

L’istituto comprensivo di Bosisio Parini si prepara a festeggiare i 20 anni della scuola secondaria di primo grado “K. Wojtyla”.

Grande festa in programma

Il 9 gennaio 2006 la Filanda Dubini, magistralmente ristrutturata, apriva per la prima volta le porte agli studenti, diventando ufficialmente la sede della scuola secondaria di primo grado, con gli alunni che si trasferirono in pianta stabile da Garbagnate Rota. Per celebrare questo anniversario, la scuola “K. Wojtyla” ha in programma un’iniziativa proprio il 9 gennaio. Alle 10, nella sede del plesso, è infatti previsto un evento per celebrare due decenni di impegno, crescita e successi, insieme a tanti ospiti speciali che hanno fatto parte della storia della scuola.

“Abbiamo invitato ex alunni, docenti, dirigenti, amministratori e amici della comunità scolastica – spiega la dirigente Orsola Moro – Sarà un’occasione per rivivere ricordi, emozionarsi insieme e guardare con entusiasmo al futuro”.

Un concorso per il nuovo logo

In attesa di tutto questo, la scuola ha organizzato un concorso interno per la realizzazione del logo del ventennale, aperto a tutti gli alunni del plesso. Oltre 160 i disegni che sono stati presentati. A vincere è stato Andrea Castagna, della classe 3C.