La secondaria ha presentato il nuovo progetto di curvatura linguistica

La secondaria «Rufo» di Alzate Brianza si è presentata a genitori e famiglie: ricca la partecipazione all’open day in cui famiglie e studenti hanno potuto conoscere da vicino il nuovo progetto di curvatura linguistica, sviluppato dal corpo docente con la direzione didattica e la dirigente Sabrina Amato e in sinergia con le Amministrazioni comunali di Alzate, Anzano e Alserio.

Progetto presentato ai genitori

Il nuovo progetto è stato presentato dal team dei docenti alla presenza di numerosi genitori e con interessanti attività dedicate agli studenti. Dopo una prima presentazione del team docente e un’introduzione a cura delle referenti Clementina Pannillo e Gessica Fontana, la nuova curvatura linguistica è stata illustrata nel dettaglio dalla professoressa Barbara Castelnuovo, che ne ha evidenziato obiettivi, metodologie e le opportunità formative offerte agli studenti. Presenti le Amministrazioni comunali di Alzate, Anzano e Alserio con il sindaco Paolo Frigerio, l’assessore all’Istruzione Mariolina Sala e la consigliera Noemi Freddi; l’assessore all’Istruzione di Alserio Alessandra Scanziani e il vicesindaco di Anzano Lorenzo Salzano.

A margine dell’iniziativa, l’assessore all’Istruzione Mariolina Sala si è detta soddisfatta dell’esito della mattinata per il rilancio della scuola media.

«La nuova curvatura linguistica, orientata allo sviluppo delle competenze comunicative e interculturali, risponde alle sfide educative del presente e del futuro preparando i ragazzi a muoversi con consapevolezza in una società sempre più globale. Per questo, insieme alle Amministrazioni di Anzano e Alserio, alla Direzione Didattica e al corpo docenti continuiamo a investire nell’istruzione. I riscontri positivi di questo open day confermano la bontà delle scelte intraprese e ci incoraggiano a proseguire con determinazione».

All’evento è intervenuta anche la consigliera comunale e genitore Noemi Freddi, che, portando la propria esperienza personale, ha sottolineato “l’importanza di una preparazione solida e strutturata come quella che i docenti della “L. V. Rufo” sanno garantire, fondamentale per affrontare con serenità e competenza il percorso successivo di studi”.