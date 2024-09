"La sede in stazione può essere riconfermata direttamente a Lo Snodo"

L’associazione ha inviato una comunicazione al presidente e direttore del Consorzio Erbese Servizi alla persona e a tutti i sindaci del territorio condividendo le motivazioni

Dopo la scadenza della terza proroga c'era stata un'assemblea il 30 luglio scorso

Lo scorso 30 luglio si è svolta l’assemblea dei sindaci del Consorzio Erbese. Tra i punti all’ordine del giorno c'era il tema della convenzione per l’utilizzo degli spazi della stazione di Erba tra Consorzio e associazione Lo Snodo, giunta alla scadenza della terza proroga: "Durante l'incontro la quasi totalità degli amministratori si era espresso a favore della nostra permanenza negli spazi della stazione, chiedendo la riconferma diretta della convenzione tra le parti, così come previsto all’articolo 4 della stessa convenzione. La direttrice e il presidente del Consorzio Erbese avevano sollevato perplessità circa la validità della riconferma. I sindaci avevano chiesto di effettuare valutazioni tecniche approfondite al fine di chiarire se fosse legittimo permettere all’associazione di rimanere negli spazi della stazione di Erba mediante una riconferma diretta", ripercorrono da Lo Snodo.

Trovata specifica legittimazione nella normativa e nella giurisprudenza

Lo Snodo, lo scorso 16 settembre, ha inviato una comunicazione al presidente e direttore del Consorzio Erbese e a tutti i sindaci del territorio, condividendo le motivazioni che descrivono come la riconferma diretta al sodalizio trovi specifica legittimazione nella normativa e nella giurisprudenza: "Abbiamo raccolto gli elementi giuridici che dimostrano come la riconferma diretta della convenzione a partire dal 1° gennaio 2025 è possibile e perfettamente legittima – dice Simone Pelucchi, presidente dell'associazione - I sindaci, qualora lo ritenessero, hanno la possibilità di esaminare il materiale inviato con i propri collaboratori e segretari comunali".

Spazi vincolati alla promozione delle politiche giovanili

"Il comodato per l’utilizzo della stazione da parte del Consorzio Erbese, preteso da Fondazione Cariplo della durata di 20 anni, vincola gli spazi alla promozione delle politiche giovanili. Il Consorzio si è fatto garante delle finalità sociali perseguite dal progetto YouthLab (2017-2020), che aveva l’obiettivo di far nascere un’associazione giovanile quale soggetto cardine per la promozione delle politiche giovanili del territorio - proseguono da Lo Snodo - La stazione è dunque dedicata ad attività dirette all’implementazione delle politiche giovanili sul territorio erbese e direttamente connesse al progetto YouthLab. L'associazione Lo Snodo nasce in seno al progetto, con sede nei locali della stazione, appositamente per la promozione delle politiche giovanili del territorio erbese. Il crescente apprezzamento pubblico, istituzionale e associativo raccolto in cinque anni di attività, e in particolare negli ultimi mesi in occasione della raccolta firme, dimostrano la validità e l’utilità del progetto Lo Snodo sul territorio erbese".

Una nuova assemblea sarebbe prevista per questo mese di settembre

Tra le strade che l’assemblea dei sindaci può scegliere di percorrere su questo argomento, dunque, rientra a pieno titolo la riconferma diretta dell’attuale convenzione: "Come associazione speriamo che l’assemblea dei sindaci su questo argomento, prevista per questo settembre, sia presto convocata. Noi, nell’attesa, non ci fermiamo con le nostre attività per i giovani e per la comunità", conclude Pelucchi.