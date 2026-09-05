La Sezione Cngei festeggia 30 anni al Parco del Bersagliere

La sezione di Cantù del Cngei, l’associazione scout laica più antica d’Italia, taglia il traguardo dei 30 anni di fondazione e per questo ha organizzato un weekend di festa, musica e condivisione aperto a tutti.

Festa al parco

Le celebrazioni si terranno sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco del Bersagliere. Tanti gli appuntamenti della manifestazione, patrocinata e supportata dalla presenza delle istituzioni locali e con la presenza di esponenti regionali e nazionali dello scoutismo.

Il programma di sabato

La festa inizierà alle 14.30 di sabato con il «Quadrato di apertura» e l’alzabandiera. Dalle 15 apriranno le porte la mostra storica fotografica e i laboratori e attività per bambini e ragazzi. Alle 17.30 arriverà la musica live della «Mark Uncle Band», seguita dall’apertura delle cucine per la cena alle 19. La notte proseguirà con il «Fuoco di bivacco» alle 21 e i concerti di «The Rubber Four» e «Iperico». Il servizio bar sarà attivo fino a mezzanotte.

Le attività di domenica

Domenica dalle 10.30 attività e giochi per tutti e i discorsi delle autorità. Alle 11.30 si terrà la tavola rotonda «Dialogo e confronto sul ruolo dello scautismo nella società odierna». Alle 13 il pranzo comunitario con il taglio ufficiale della torta del Trentennale, per poi concludere alle 15 con il «Quadrato di chiusura» e l’ammainabandiera.

Le parole del presidente

Dichiara Denis Bonetto, presidente della Sezione CNGEI di Cantù.

“In trent’anni abbiamo accompagnato centinaia di ragazzi nel loro percorso di crescita per diventare cittadini attivi e responsabili. Il traguardo del Trentennale non è un punto di arrivo, ma una pietra miliare per continuare a offrire un servizio educativo solido e vitale a Cantù. Come diceva il nostro fondatore Robert Baden-Powell, ‘Guarda più lontano e anche quando credi di star guardando lontano, guarda ancora più lontano’. Con questo spirito continuiamo il nostro cammino sul territorio, guardando al futuro delle nuove generazioni”.

L’ingresso al Parco del Bersagliere per tutta la durata dell’evento è libero e gratuito. Tutta la cittadinanza, gli ex scout e gli amici del CNGEI sono invitati a partecipare.