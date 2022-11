Cento anni per Caterina Simonetta. Un traguardo davvero eccezionale quello tagliato giovedì, 24 novembre, dalla donna di Ponte Lambro: ha raggiunto il secolo di vita.

La signora Caterina compie 100 anni e festeggia con i nipoti arrivati per lei dalla Calabria

Originaria di Cortale, in provincia di Catanzaro, dove è nata nel 1922, si è trasferita a Ponte Lambro nel 1959. Il marito, Pietro Parisi, era venuto al Nord per lavorare e successivamente lo hanno raggiunto Caterina e la loro figlia. Oggi, sabato 26 novembre 2022, c'è stata una bella festa: "Abbiamo fatto un pranzo al ristorante con tutta la famiglia. Mamma Caterina non vedeva l’ora di rivedere i suoi nipoti che sono arrivati appositamente per festeggiarla dalla Calabria".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 26 novembre 2022 in edicola

