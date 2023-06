La Silent Disco torna in piazza Garibaldi a Cantù.

La Silent Disco torna in piazza Garibaldi a Cantù

Gli appuntamenti dell'Estate Canturina non si fermano. Anzi, entrano le vivo. Così, dopo il successo della prima Silent Disco in piazza Garibaldi all'inizio del mese che ha visto la partecipazione di circa 170 ragazzi, l'evento che punta ad attirare i giovani in città si rinnova. Domani, mercoledì 28 giugno 2023, a partire dalle 21 in centro città si balla in cuffia.

A disposizione dei partecipanti ci saranno tre canali, tre dj del Giro Calypso saliranno sul palco con le loro consolle e proporranno tre generi diversi al pubblico: ad ogni singolo partecipante la scelta su quale canale sintonizzarsi e quindi cosa ballare.

Ad organizzare l'appuntamento, nell'ambito dell'Estate Canturina, il Comune di Cantù che vuole far dimenticare il format del Mercoledrink con proposte alternative, e la cooperativa Mondovisione. Info e prenotazione cuffie al link: www.estatecanturina.it/evento/silent-mercole/