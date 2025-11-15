La sirena dei pompieri disturba e spaventa: “Toglietela”

A lanciare questa proposta, che sa essere provocatoria per molti erbesi, è Simona Pianta Lopis, che abita in piazza Mercato a Erba, proprio vicino all’antica chiesa, sul cui campanile è posizionata la sirena che allerta e richiama i Vigili del fuoco quando occorre un loro intervento

Si possono utilizzare metodi più tecnologici

La sirena dei pompieri dà fastidio a qualche residente di piazza Mercato che chiede di toglierla. La questione non è nuova: non è certo la prima volta che qualcuno segnala il fastidio, spesso è successo sui social, e l’argomento è sempre molto divisivo, tra chi dice “la sirena non si tocca” e chi vorrebbe fosse almeno ridimensionata, se non proprio eliminata, sottolineando come ormai i pompieri siano chiamati a intervenire attraverso metodi più tecnologici, come il cercapersone di cui ogni volontario è dotato.

“Tanti si lamentano, ma nessuno parla”

E’ Simona Pianta Lopis a puntare il dito contro la sirena:

“E’ davvero disturbante per chi ci vive accanto: non è davvero pensabile la possibilità di eliminarla? Lo so che ci sono molti erbesi che sono affettivamente legati a questa tradizione, ma ce ne sono altrettanti a cui l’improvviso suono, così forte, a ogni ora del giorno e della notte, dà molto fastidio. Io ne sento tanti che si lamentano, ho parlato con molti cittadini che sono d’accordo con me, ma poi non hanno il coraggio di rendere pubblica la loro lamentela, ma credo che qualcosa si possa fare”.

Si chiede di sospenderla la notte o spostarla fuori dal centro

La donna non ha assolutamente niente contro i Vigili del Fuoco, che ritiene fondamentali: