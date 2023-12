La slitta di Babbo Natale regalerà doni ai bambini di Fino Mornasco grazie agli esercenti

A Fino Mornasco, come ogni anno, torna il tradizionale "Tour di Babbo Natale" della Vigilia, il 24 dicembre, grazie all'impegno profuso da Aefi, l'Associazione Esercenti Finesi, e il patrocinio del Comune. La slitta di Babbo Natale, impersonato dall'esercente Gianluca Chiloiro, e dei suoi aiutanti elfi, gli Aristomatti, partirà dal campo sportivo di Andrate alle 16.30, proseguirà lungo via Pazzea per poi fare tappa a Socco, percorrere Fino Centro e chiudere il percorso in piazza della Tessitura alle 19.20 dove si scambieranno gli auguri di Natale e un brindisi tra gli esercenti.

Il "Tour di Babbo Natale" è attesissimo da tutti i bambini finesi perché durante il tragitto sono previste 12 tappe in cui la slitta farà sosta per distribuire doni ai più piccoli, che affolleranno le vie di tutto il paese: delle buste sigillate con gli auguri natalizi dei commercianti e ben tre giochi che saranno una sorpresa.

"E' un evento che proponiamo dal 2019, anno di fondazione di Aefi, e che ci teniamo a continuare perché ha sempre riscosso molto successo. Ogni stazione è infatti sempre piena di bimbi che aspettano Babbo Natale - ha commentato Vincenzo Casillo, presidente di Aefi - Come l'anno scorso la slitta, gentilmente messa a disposizione dalla Polisportiva Andratese, verrà trainata da un trattorino addobbato a tema prestatoci da un cittadino. Ringrazio anche il Circolo Ricreativo Finese che metterà a disposizione alcune attrezzature, gli Aristomatti e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che ci accompagneranno nel tour".

Le tappe (orari indicativi)

Valle Mulini (di fronte al bar "Il Mulino") - 17

Via Pazzea - 17.10

Socco (piazzetta della chiesa) - 17.25

Socco (di fronte alla foresteria "La Torretta") - 17.35

Parcheggio di via Monviso - 17.40

Parco di via Grigna - 17.40

Incrocio via Ferrari - via Buonarroti - 18.05

Parcheggi dei Carabinieri - 18.20

Fiorenzuola (via Scalabrini - via Campagnola) - 18.40

Parcheggio (via Fratelli Ajani - via Porta) - 18.50

Scuola Arcobaleno - 19.05

Piazza della Tessitura 19.20