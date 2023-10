La Soglia festeggia i suoi trent’anni con libro, spettacolo di teatro e podcast

Da trent’anni al fianco dei bambini in difficoltà e delle famiglie che hanno scelto di accoglierli nelle loro case. L’associazione La Soglia di Cantù, fondata nel 1993 grazie all’iniziativa di Marisa Brenna Nava e Germana Cavadini insieme ad altre madri affidatarie, celebra quest’anno tre decadi di attività sul territorio canturino.

La Soglia festeggia i suoi primi trent’anni

Un impegno delicato, che necessità di competenze specifiche ma la cui potenza sta tutta nel volontariato. "E’ passato molto tempo dalla nascita de La Soglia ma gli scopi e le finalità restano identici - ha sottolineato la presidente Marina Borghi - Partimmo in sordina, eravamo solo un pugno di mamme con l’unica convinzione di voler aiutare a soddisfare i bisogni dei bimbi del territorio".

Mamme dal cuore stracolmo di amore. Che prendevano in affidamento i bambini di famiglie problematiche del territorio per donare loro ore di attenzione, di stabilità, di sostegno. "All’inizio aiutavamo le famiglie affidatarie nei compiti quotidiani ma anche nel supporto psicologico e nel confronto - ha aggiunto la presidente - Con il tempo abbiamo capito che i bambini avevano bisogno di più, così nacque una delle attività che ancora oggi ci contraddistingue: il sostegno scolastico". Gli oltre 120 soci attuali dell’associazione sono stati in grado di creare una rete fondamentale a supporto dei genitori che decidono di accogliere nelle proprie case i bambini, ma non solo.

"E’ incredibile il riscontro che di anno in anno riceviamo dagli studenti delle scuole superiori - quest’anno 130 - che si mettono a disposizione per fare le ripetizioni ai bambini delle classi inferiori - ha aggiunto Borghi - Così come è fondamentale la disponibilità di tanti ex docenti che si mettono a disposizione gratuitamente per fare lezione ai ragazzi delle superiori che non possono permettersi di pagare delle ripetizioni". Poi c’è chi accompagna i bambini a fare sport o dal medico: una vera e propria rete territoriale di volontari a supporto delle famiglie affidatarie.

Una rete da celebrare

Un rete che, in occasione dei trent’anni, deve essere celebrata. Così La Soglia ha deciso di realizzare un libro dal titolo "Trent’anni e trenta racconti" con le voci dei volontari e di chi ha goduto delle loro accortezze, ma anche un apericena nel mese di giugno per ringraziare i 170 studenti che hanno fatto ripetizioni ai bambini lo scorso anno scolastico. Ed ora un dono ai bambini: sabato 28 ottobre alle 16 al Teatro San Teodoro i bimbi che frequentano il doposcuola alla primaria potranno assistere gratuitamente allo spettacolo "L’Abc della cucina" insieme ai loro genitori. E il cerchio di festeggiamenti si chiuderà a fine anno con la realizzazione di un podcast con interviste ai volontari ad opera dei giovani di Cavatappi Podcast.