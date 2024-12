La Sos ha un nuovo massaggiatore cardiaco grazie alle aziende locali

Grazie alla generosità delle aziende del territorio la Sos di Lurago avrà un nuovo, importante attrezzo: un Massaggiatore Meccanico Esterno (MME) da utilizzare in caso di arresto cardiaco (nella foto di copertina).

L'associazione avrà il primo Mme su tutto il territorio provinciale

Lo scorso giugno, l’associazione aveva pensato a un progetto per poter acquistare l’oggetto da installare a bordo delle proprie ambulanze. L’idea è stata proposta dai volontari e successivamente approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Il MME è diventato realtà grazie alle molte aziende del territorio che hanno sostenuto il progetto. A partire da inizio dicembre, l’oggetto sarà a bordo delle ambulanze della SOS.

A parlare della novità è Guido Villa (in foto), presidente della Sos: «Prima abbiamo pensato al progetto e successivamente abbiamo chiesto alle aziende di aiutarci a realizzarlo - sottolinea - Il modello di Massaggiatore Meccanico Esterno che avremo, lo hanno solo le automediche e come realtà saremo i primi ad averlo nella provincia di Como. Volevamo essere tra le prime associazioni di pronto soccorso a disporre di questo strumento, che verrà posizionato sulle ambulanze. Questo oggetto sarà molto importante per salvare le vite. Infatti, grazie al MME si aumenterà la possibilità di sopravvivenza per le vittime colpite da arresto cardiocircolatorio. Ringraziamo tutte le aziende che hanno deciso di aiutarci nel realizzare questo progetto che potrà salvare vite».