La Sos Lurago rinnova il direttivo: Villa confermato presidente

La Sos di Lurago d'Erba ha rinnovato il direttivo: Guido Villa confermato alla presidenza dell'associazione.

Continua l'impegno del sodalizio

L’8 maggio si è riunito il Consiglio Direttivo della SOS di Lurago d’Erba per deliberare le nuove cariche sociali, a seguito delle elezioni tenutesi l’11 e il 12 aprile. I risultati, ratificati dall’assemblea dei soci il 5 maggio, hanno confermato la guida dell’associazione per i prossimi tre anni. Alla presidenza è stato riconfermato Guido Villa, affiancato dai vice presidenti Massimo Molteni e Alessandro Magni . Il ruolo di tesoriere è affidato a Carmen Colombo, mentre Dario Frigerio ricoprirà la carica di segretario.

La gestione del Corpo Volontari è assegnata a Luca Pedretti, e il consiglio direttivo si completa con i consiglieri Luca Molteni, Giovanni Consonni e Noemi Ostinelli.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai consiglieri uscenti per il loro prezioso contributo e rivolgo un augurio di buon lavoro al nuovo direttivo, chiamato a guidare l’associazione nel superamento delle sfide dei prossimi anni. - queste le parole del presidente Villa - ra i principali obiettivi, ci attendono le gare per i servizi dialisi e il 112, la ristrutturazione della sede e altre iniziative volte a rafforzare il nostro impegno. La nostra missione resta chiara: continuare a credere, impegnarci senza esitazione, e rappresentare la SOS con dedizione e passione. Oggi più che mai, la nostra associazione è un punto di riferimento essenziale per la comunità, e il nostro impegno sarà sempre volto a garantire un servizio efficace e solidale."