La Sos si rinnova, spazio ai giovani

Tra novità e riconferme, la Sos di Olgiate Comasco guarda al futuro.

Sos, rinnovo del Consiglio direttivo

Se da una parte, con il rinnovo del Consiglio direttivo e la definizione degli incarichi, è stato confermato alla presidenza Flavio Cometti (al suo secondo mandato triennale), dall’altra non è mancata una ventata di aria fresca grazie alla presenza di tre under 30. In linea, per altro, con l’obiettivo che Cometti e il suo gruppo si sono prefissati negli ultimi anni, ovvero quello di avvicinare sempre più giovani al mondo del volontariato. In modo particolare, a quello dell’emergenza e dei servizi secondari.

Le nomine

Come membri del direttivo troviamo, oltre al presidente, la vicepresidente Martina Lamperti, il segretario Giorgio Pensotti, l’amministratore Raffaella Paganoni, il responsabile del corpo volontari Ester Corvi e i consiglieri Alessandro Iavarone, Roberto Noseda, Cristina Calligari, Simone Baroffio e Fulvio Svaldi. "Sono molto contento di una vicepresidente donna: ritengo la componente femminile fondamentale. Martina, già all’interno del precedente direttivo, ha dimostrato elevate capacità, impegno, spirito di iniziativa e voglia di fare. Un valore aggiunto importante - spiega Cometti - In ogni caso, puntiamo a farci conoscere ancora di più, cercando di coinvolgere nuove persone a diventare volontari. Soprattutto i giovani".

Una grande famiglia

Attualmente, i circa 250 volontari svolgono un lavoro encomiabile, non soltanto nell’ambito dell’urgenza. Una fetta importante è impegnata nei trasporti auto, disabili e trasporti sociali. Si parla, più nel dettaglio, di 30 servizi giornalieri, con una cinquantina di persone che ruotano all’interno della sede. "Crediamo che la nostra associazione debba essere un luogo dove sentirsi a casa, in famiglia. Ci sono anche diversi progetti in cantiere: quest’anno, ad esempio, è nostra intenzione procedere con l’acquisto di una nuova ambulanza, in sostituzione di una di quelle già presenti nel nostro parco mezzi".