La stazione trasformata in uno spazio per il benessere: in 250 alla “Wellness week”

Nel corso della settimana si sono alternati incontri informativi, laboratori e attività pratiche dedicate alla cura di sé, al movimento e alle relazioni. Tra gli appuntamenti più partecipati l’incontro “Medical Fitness”, che ha aperto la rassegna, e la serata “In corpore sano”, entrambe realizzate in collaborazione con l’Ospedale di Erba e dedicate al rapporto tra attività fisica e salute

Tredici appuntamenti gratuiti in una settimana

Sono stati più di 250 partecipanti alla “Wellness week”, la rassegna organizzata dall’associazione Lo Snodo, dal 9 al 15 marzo, negli spazi al primo piano della stazione di Erba: tredici appuntamenti gratuiti per una settimana interamente dedicata al benessere psicofisico. Accanto agli incontri tematici, la rassegna ha proposto diverse attività esperienziali aperte alla cittadinanza, tra momenti di movimento, meditazione, confronto e creatività, trasformando Lo Snodo in uno spazio vivo e partecipato per tutta la durata della settimana.

Tanti i momenti significativi

Grande interesse per “Navigare le emozioni”, l’incontro promosso da Fondazione Don Caccia dedicato al rapporto con le proprie emozioni e alla consapevolezza emotiva, così come per il laboratorio artistico di arte terapia, che ha registrato una partecipazione numerosa e molto coinvolta.

Tra i momenti più significativi della settimana anche la serata guidata dalla psicologa Claudia Verganti, dedicata al rapporto tra genitori e figli adolescenti. Un appuntamento che ha permesso di coinvolgere anche il mondo adulto, sottolineando quanto il benessere dei ragazzi passi spesso dalla capacità degli adulti di ascoltare, comprendere e accompagnare le loro esperienze di crescita.

A chiusura un’escursione in montagna e sessioni con l’osteopata

Il weekend ha segnato la chiusura della “Wellness week” con due appuntamenti di grande richiamo: un’escursione in montagna per stare all’aria aperta e ritrovare il contatto con la natura, e le sessioni individuali proposte dall’osteopata Davide Battello, disponibili sia sabato sia domenica, che hanno fatto registrare il tutto esaurito, dimostrando l’apprezzamento per momenti di benessere su misura.

La grande partecipazione della comunità, con molti eventi sold out e alcune sessioni replicate, conferma Lo Snodo come luogo di aggregazione e progettazione per i giovani dell’Erbese, dove diverse realtà possono incontrarsi e la partecipazione attiva è protagonista.

“La risposta del pubblico ha superato le aspettative”

Soddisfazione da parte de Lo Snodo, come spiega la vicepresidente Marta Del Mastro:

“La risposta del pubblico ha superato le aspettative. Abbiamo visto partecipare persone di tutte le età, e questo per noi è un segnale importante: vuol dire che siamo riusciti a intercettare un bisogno reale del territorio. Ringraziamo partner e finanziatori per aver reso possibile l’iniziativa e alla luce di questo successo, valuteremo la possibilità di riproporla anche in futuro”.

Ecco tutti i promotori della “Wellness week”

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione giovanile Lo Snodo con il sostegno di Fondazione Comasca, Regione Lombardia e Mestieri Lombardia, con il patrocinio dell’Azienda Erbese Servizi alla Persona. Alla realizzazione degli eventi hanno collaborato numerose realtà del territorio: Ospedale di Erba, La Nostra Famiglia, Lariosoccorso, Fondazione Don Caccia, Arrocco Lungo e Gilda dei Giocatori.