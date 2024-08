La storia del cucciolo Mayo dalla Spagna adottato a Cermenate

C’è chi ad agosto pensa solo al mare e alle vacanze, al punto da abbandonare gli amici pelosi, per lo più cani e gatti, che tengono loro compagnia tutto l’anno. Ma si sa, la spiaggia, la libertà, le serate romantiche in riva al mare spesso – anche se per fortuna non sempre o non in tutti i casi – non vanno di pari passo con l’avere, e l’amare, un cane o un gatto. Per fortuna c’è ancora qualcuno che la pensa in modo diverso e vede, e vive, le vacanze all’insegna dell’adozione.

La storia di Mayo

La storia di Mayo è proprio così. E’ diversa. Grazie alle volontarie e alla presidente dell’associazione «L’unione fa la forza», Catia Giulia Cortesi, il piccolo cagnolino proveniente dalla Spagna è stato adottato nelle scorse ore da una famiglia di Cermenate e nonostante il sole e il mare, vivrà con loro tutte le vacanze. E ovviamente, anche dopo. «Mayo non è finito nelle perreras spagnole – spiega la responsabile – Quando, a Pasqua, siamo andate noi con l’intento di portare in Italia un gruppo di cagnolini e quindi di salvarli, abbiamo visto anche lui. Una dolce sorpresa per un dolce e fantastico cagnolino, troppo simpatico e bello per non essere visto e abbiamo deciso di portarlo in Italia».

L'adozione

Un quattro zampe pieno d’amore e di affetto da dare e da ricevere, con un piccolo difetto, sempre se si possa chiamare così: la passione sfrenata per le lucertole, con cui non gioca. Semplicemente, le mangia. E non riesce proprio a farne a meno. Mayo grazie alle volontarie è riuscito ad arrivare in Italia. Dopo essere arrivato qui, per prassi e per sicurezza sono state rifatte tutte le analisi, che hanno confermato il suo ottimo stato di salute. Una mamma con due fantastiche bimbe si è accorta di lui. Del resto, come non vederlo così bello e simpatico. «Mamma Sonia e le piccole Sofia e Cecilia hanno iniziato a venirlo a conoscerlo e Mayo ha conquistato i loro cuori – prosegue la presidente dell’associazione – E l’hanno adottato. Un grazie va a Paloma Lugue che ha accudito Mayo fino all’arrivo in Italia. Ringraziamo i nostri magnifici volontari de “L’unione fa la forza”, che hanno regalato a Mayo momenti magici con passeggiate e tanto amore. Un grazie alla famiglia del “villaggio 4 zampe” e ai volontari che l’hanno amato e viziato. Ma soprattutto ringraziamo I nostri sostenitori, che hanno permesso l’arrivo di Mayo in Italia e la possibilità di trovargli casa». Un grazie di cuore, o sarebbe meglio dire, di zampa, va a mamma Sonia e alle piccole Sofia e Cecilia per l'amore e le attenzioni che ogni giorno regalano al piccolo Mayo, che è pronto per cominciare la sua nuova vita, piena di affetto, di amore e di tante attenzioni. E inutile dirlo, di qualche lucertola con cui il piccolo cagnolino farà merenda!