La storia di Dario Gesvi: "Ho perso 120 chili, sono rinato"

Dario Gesvi, 38 anni, sposato, libero professionista, ha avuto il coraggio di dirselo apertamente un anno e mezzo fa, quando pesava 236 chilogrammi. Oggi è sceso a quota 117. Il suo percorso di conquista di personale benessere non è ancora concluso. Prossimo step: mantenersi sui 90 chilogrammi.

Facile? Tutt’altro. Istruttivo? Certamente, al punto da raccontare la sua rinascita, mettendosi a disposizione di chi volesse confrontarsi su temi come la maturazione di una scelte complicata e la costanza nel portarla avanti, la consapevolezza di sé e l’esigenza di aprire gli occhi sulla propria condizione.

Ha perso circa 120 chilogrammi di peso: come é nata la scelta di dimagrire?

Quindi?

"In sei mesi ho perso 55 chilogrammi. Ti sembra di aver ottenuto tantissimo, in realtà ti accorgi che agli occhi di chi non ti conosce resti sempre un obeso...".

Si sentiva giudicato?

"No, assolutamente. Io non ho mai avuto problemi in tal senso: andavo al mare, mi mettevo in costume. E da ragazzo non ho mai subìto bullismo. Sono una persona spigliata, di carattere deciso. Del giudizio degli altri “me ne frego”. La scelta di fermarmi e perdere peso è nata dal capire che non stavo bene con me stesso".