La storia di Paola e Luciana: una mamma e una figlia posano seminude contro il tumore al seno

Un abbraccio, pelle contro pelle, senza paura di essere. Di apparire. Le ferite, del corpo e dell’anima, messe a nudo in un ritratto dalle tenui linee bianche e nere. Luciana e Paola, due sguardi, due volti, lo stesso tumore. Due generazioni, madre e figlia vicine.

Si sono fatte fotografare così, Paola Rusconi, 58 anni, imprenditrice, volontaria della Croce rossa da quasi quattro decadi, e sua mamma Luciana, 92 anni. Loro sono tra i 22 volti della campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione al tumore al seno lanciata dall’associazione "IMperfect22", a sostegno della Fondazione Ieo-Monzino. Un’opera di street art lungo il muro di via Ventimiglia a Milano, realizzata dall’artista visuale Yuri Catania.

Lì sono stati ritratti i corpi seminudi di donne che hanno vissuto un’esperienza oncologica. Cicatrici evidenziate dalle stesse protagoniste con l’oro, come vuole l’antica arte del kintsugi, tecnica utilizzata per riparare ceramiche rotte. E lì, nel capoluogo meneghino, era presente anche Paola. La sua forza. La forza di Luciana.

Luciana, spirito e forza. Positiva, sempre. Ha combattuto e vinto. Ora, mettendo a nudo la profonda cicatrice dove prima c’era il suo seno destro.

L’anno in cui, per Paola, tutto cambia.

Quindici giorni dopo l’operazione eseguita dal chirurgo Pietro Caldarella, vicedirettore della divisione di Senologia dell’ospedale Ieo. La mastectomia al seno sinistro e l’immediata ricostruzione.

"Il dottor Caldarella mette amore e dedizione assoluta nella sua professione. E’ un grande medico, sensibile ed empatico, e lo si nota anche dal suo desiderio di mettersi in gioco con “IMperfect”. Io e la mamma siamo onorate di aver partecipato a questo importante progetto che ha un significato profondo. Per chi l’ha seguito, sa quanto tempo, sacrificio e quanto coraggio è servito nel metterci in gioco con i nostri corpi imperfetti, ma che portano la bellezza dentro e fuori su un muro. Una street art da record, unica al mondo, ideata da Giulia Ruggeri, da Caldarella e dal fotografo Catania. L’evento si è svolto a Milano in via Ventimiglia, a Porta Genova. Siamo 21 donne e un uomo magicamente ritratti: raccontiamo le nostre storie di sofferenza, di rinascita e di speranza. Per far capire quanto sia importante la prevenzione e per sostenere la ricerca a favore della Fondazione Ieo-Monzino. Questa è la missione di "IMperfect": invita a un viaggio interiore attraverso il kintsugi, antica arte giapponese che utilizza l’oro per riparare la ceramica rotta. Oro, il colore di ciò che è più prezioso, come lo sono le nostre ferite".