“La storia siamo noi”: un incontro analizza il ruolo dell’Iran nello scenario internazionale. Appuntamento a domani, giovedì 19 febbraio, a Lurago d’Erba.

Intervento di Bernasconi

L’incontro di domani sera rientra nella rassegna organizzata dalla biblioteca comunale e con la collaborazione di Anpi provinciale e si svolgerà nella sala consiliare di via Roma dalle 21. Tema della serata sarà “Iran, una potenza regionale tra presente e futuro” e l’incontro verterà proprio su un percorso nei passaggi chiave della storia recente dell’Iran e del suo rapporto con l’Iccidente per analizzarne il ruolo nello scenario mediorientale e internazionale, insieme alle tensioni interne tra religione, potere e società. Sul tema interverrà Giulio Bernasconi,

La rassegna “La storia siamo noi” proseguirà fino al 7 maggio con tanti appuntamenti culturali di rilievo. L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.