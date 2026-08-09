La storica Coop cambia rotta: accordo per l’affitto del punto vendita e nuovo gestore

La storica Coop di Lipomo cambia rotta: accordo per l’affitto del punto vendita e nuovo gestore per l’attività commerciale.

Coop diventa Sidis

Disinvestire da situazione non più sostenibile per rafforzare il progetto complessivo, garantendo continuità occupazionale e la tutela del personale. In questo senso va letto l’affitto del punto vendita e il passaggio a Sidis: il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato l’affitto del ramo d’azienda relativo all’attività commerciale.

Coop Lipomo, in oltre un secolo di storia, è sempre stata attivamente presente nel territorio: nelle iniziative di solidarietà, nel recupero delle eccedenze, nei progetti con le scuole, nelle attività con i soci, nel rapporto con le associazioni locali. Oggi i tempi sono cambiati perché si opera in un mercato dove la competizione sui prezzi è fortissima e dove un piccolo negozio è strutturalmente sotto pressione: da qui la necessità di adeguarsi.

Gli obiettivi

Durante l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2025 del 20 giugno scorso, il presidente ha voluto sottolineare che la situazione patrimoniale si conferma solida. Richiesto un aiuto all’associazione Alcc-Coop, è stata suggerita e veicolata l’opportunità di affidare la gestione del negozio alimentare ad un operatore del settore ed è ciò su cui si sta lavorando, avendo come obiettivi: la salvaguardia del punto vendita alimentari di vicinato in favore particolarmente della popolazione anziana; salvaguardare i livelli occupazionali; preservare il valore storico e sociale della Cooperativa, consolidato da oltre un secolo.

Parla il presidente

Così il presidente Giancarlo Portale:

“I tempi sono profondamente cambiati e il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso valutare soluzioni alternative, considerando il valore storico, sociale e identitario della Cooperativa. Non si tratta solo di un punto vendita, ma di una realtà che da oltre un secolo accompagna la vita della comunità lipomese – afferma – Abbiamo deliberato di procedere con l’affitto del ramo d’azienda relativo all’attività commerciale. Si tratta di una scelta che consente di garantire la continuità del servizio, salvaguardando il valore costruito negli anni e mantenendo un presidio importante per il territorio”.

Continuità per i lavoratori

Aggiunge il vicepresidente Luciano Agliati:

“Il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto dell’Associazione Medie e Piccole Cooperative di Coop Lombardia, che ci ha accompagnato sotto il profilo tecnico e ci ha messo in contatto con la società interessata a prendere in gestione il ramo d’azienda che continuerà l’attività a Lipomo con il marchio Sidis – dichiara – Il nostro obiettivo era la continuità del punto vendita e la tutela dei lavoratori: i dipendenti proseguiranno la loro attività con il nuovo gestore mantenendo le tutele previste dalla legge”.

Qual è l’obiettivo?