La storica Fiera degli uccelli di Montorfano è salva

La Fiera degli uccelli, storica kermesse di Montorfano ritorna in una nuova veste grazie agli Amici di Montorfano e verrà riproposta nella sua tradizionale location al Lido di Montorfano.

Non sarà più il primo maggio, ma è stata programmata per il prossimo 15 settembre.

La manifestazione

La manifestazione era nata nel 1982 grazie all’impegno dell’associazione Cacciatori del paese, che però nel 2017 aveva annunciato l’intenzione di «passare il testimone» dell’organizzazione dell’iniziativa, raccolto dall’associazione E20 con il presidente Antonio Barrera. Il sodalizio aveva conferito alla manifestazione del primo maggio una nuova veste: quella della Festa di primavera, organizzata nell’area feste di via Canneti.

Quest’anno, con l’annuncio dello scioglimento dell’associazione E20, c’era il rischio concreto che la manifestazione saltasse definitivamente. Ma il testimone dell’associazione è stato raccolto, appunto, dall’associazione Amici di Montorfano. Che ora mira a riportarla in paese, in grande stile.

Spiega Nicola Galietta, tra gli storici ideatori della kermesse:

«E’ nostra intenzione riprendere la Fiera degli uccelli e riportarla in paese in grande stile. Con spettacoli e ospiti di alto livello. Intanto intendiamo riportarla alle origini cominciando dal collocarla nuovamente alla sua location originale: il Lido di Montorfano. L’avevamo lasciata alla 36esima edizione. Si chiamerà Festa di fine estate e vorremmo proporla per il 15 settembre, sperando nel clima favorevole. Con un gruppo di volontari stiamo lavorando per organizzare il programma della giornata».

Sono circa una ventina i volontari che si stanno impegnando a riorganizzare la storica manifestazione: un gruppo che include anche tanti giovani.

A riunire il gruppo di volontari che vogliono riportare in vita la manifestazione è stato Domingo Merry Del Val, presidente di Amici di Montorfano.