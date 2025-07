La strada per Scarenna "riapre" col botto

Intervento

Al via le opere per la realizzazione del collegamento tra la frazione di Asso e Caslino: fatta brillare la parete pericolante.

Via chiusa dal gennaio 2010, quando una frana si riversò su tracciato

Tanti i cittadini che hanno assistito allo scoppio

Alle 14.15 di oggi, lunedì 28 luglio, gli artificieri hanno fatto brillare le cariche che hanno fatto cadere una parete rocciosa lungo via Per Caslino, la strada che collega Scarenna - frazione di Asso - a Caslino d'Erba. L'esplosione ha generato grande curiosità tra i cittadini, assiepati numerosi in luoghi in cui osservare lo scoppio. Dopo quindici anni di interruzione della via di collegamento, hanno dunque preso il via i lavori per ripristinare la strada.

Presenti le istituzioni comunali e regionali

Transenne hanno garantito la sicurezza durante le operazioni, a cui hanno assistito anche il vicesindaco di Caslino Pompilio Sturdà, il presidente della Comunità montana Danilo Bianchi e il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi. Presenti gli uomini della Protezione civile. A eseguire le operazioni è stata la ditta Siag di Parma, che si occupa di demolizioni con esplosivi e di esplosivistica civile e che si era occupata anche del Ponte Morandi: è stato tolto il fronte roccioso che insisteva sulla strada e che avrebbe potuto creare futuri pericoli.