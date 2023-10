La Taverna di Rugantino di Lurago d'Erba eletto tra i migliori ristoranti dell'ultimo anno per TripAdvisor

TripAdvisor, il sito di recensioni di alberghi, B&B e ristoranti, ha pubblicato la classifica del premio "Travellers' Choice Best of the Best", ovvero il premio che viene conferito ai ristoranti con un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti della community in un periodo di 12 mesi. Tutti i vincitori soddisfano i rigorosi standard di fiducia e sicurezza imposti dalla società e degli 8 milioni di profili su TripAdvisor, meno dell'1% riceve il premio Best of the Best, e rappresenta quindi il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi.

La Taverna di Rugantino, un "tesoro nascosto"

Tra le diverse categorie in cui vengono divisi i ristoranti, dalla "cucina raffinata" al "adatto a tutti", passando per "ristoranti romantici" e "cucina vegetariana", c'è anche la categoria "tesori nascosti", ovvero tutti quei ristoranti meno rinomati che però ricevono recensioni quasi sempre positive per via della qualità del servizio che offrono. E proprio in quest'ultima categoria compare, al primo posto in tutta Italia, "La Taverna di Rugantino" di Lurago d'Erba, ristorante di cucina romana che offre piatti della tradizione con porzioni davvero abbondanti e soddisfacenti.

Alcune recensioni