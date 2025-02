La telecamera prende fuoco, principio di incendio in negozio

Prende fuoco la telecamera, principio di incendio a Olgiate Comasco.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Oggi, venerdì 21 febbraio, alle 13.15, in via Roma ,in un negozio sono giunti i Vigili del fuoco a seguito di una segnalazione per un principio d’incendio. All'arrivo in posto si riscontrava presenza di fumo ragionevolmente scaturito dalla combustione di una videocamera di sorveglianza all’interno dello stabile.

In posto tre squadre dei vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como per la messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.