La terza edizione della maratona di nuoto non competitiva “Rare Fuori” è da record: 360 i partecipanti

Sono 2.880 i minuti nuotati in sei ore su 8 corsie e 71 i chilometri percorsi in piscina a Villa Guardia.

Oggi, domenica primo marzo, è andata in scena la maratona di nuoto non competitiva “Rare Fuori” a Villa Guardia: un evento inclusivo da record.

Inclusione e sport con “Rare Fuori”

Dalle 9 alle 15 – dopo il fischio di inizio per mano dell’assessore regionale Alessandro Fermi – i 360 partecipanti hanno dato un segno tangibile, nuotando insieme nel mondo delle malattie rare. Sono stati nuotati 2.880 minuti nuotati in sei ore su otto corsie e sono stati percorsi 71 chilometri nella piscina “Sport Plus” di via Tevere. Numeri da record rispetto alle prime due edizioni. Una manifestazione sempre più in crescita, come conferma Francesca Cappello, presidente dell’associazione Diversamente Genitori, tra gli organizzatori. “E’ stato un bel salto rispetto allo scorso anno – commenta – Si erano iscritte 260 persone e già ci avevano fatto felici, quest’anno 353 più chi si è presentato senza iscrizione ed è stato fatto un bel risultato. A tutti i partecipanti abbiamo consegnato una sacca con il logo di “Rare Fuori”, la medaglia, caramelle e prodotti Ambrosoli, sponsor”.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) Primo da destra il sindaco di Villa Guardia, Paolo Veronelli ← →

Presenti durante la giornata una 40ina di volontari del sodalizio di Villa Guardia, di Fondazione Telethon, Aisac e Fondazione Armr Aiuti Ricerca Malattie Rare ETS – organizzatori dell’evento inclusivo – l’Amministrazione comunale del paese guidata dal sindaco Paolo Veronelli, così come i primi cittadini Serena Arrighi, di Lurate Caccivio, e di San Fermo della Battaglia, Pierluigi Mascetti.

Coppe e applausi

Alle 15.30, tutti riuniti per le premiazioni e i ringraziamenti. A ricevere la coppa sono stati l’istituto comprensivo di Villa Guardia, scuola più numerosa a partecipare con giovani. L’associazione Osha di Como come gruppo più corposo: erano circa 40. Coppa anche al più giovane nuotatore e al più anziani: Gianmario Ruzzenente, 78 anni, e Oliver Catelli, 22 mesi. Appuntamento al prossimo anno.