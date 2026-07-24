La tradizionale Sagra di Sant’Anna entra nel vivo

La tradizione, la voglia di stare insieme divertendosi e spendersi per la comunità. Sono questi gli ingredienti che, da sempre, hanno reso speciale la Sagra di Sant’Anna di Bulgarograsso, quest’anno giunta alla sua quarantanovesima edizione.

Sant’Anna, programma ricco

L’inizio della manifestazione era previsto per ieri, giovedì 23 luglio, alle 20.30, con un torneo di carte. Per l’esattezza, scala 40 a coppie e scopa d’assi a coppie. Oggi, invece, venerdì 24 luglio, alle 19, la busecada de Sant’Anna, serata musicale con esibizione della scuola di ballo Nerodanza (alle 21), apertura pesca di beneficenza e giochi per bambini.

Sabato e domenica il clou della sagra

L’evento, negli spazi offerti dalla parrocchia bulgarese, però, entrerà nel vivo sabato 25 luglio: alle 18 un momento dedicato all’attività sportiva. Sarà presente l’associazione ciclistica Remo Calzolari con un’esibizione. A seguire, dalle 20 alle 22, spettacolo “La Regina dei Draghi” con Mago Salamino e i Fuochisti Matti. Alle 21, invece, serata musicale con Dj Pizzu. Domenica, alle 10.30, messa solenne, pranzo condiviso alle 12.30. L’evento proseguirà anche nel pomeriggio. Alle 20 si tornerà a fare festa con la serata danzante. Dopo i fuochi d’artificio discoteca con la scuola di ballo Nerodanza. La Sagra di Sant’Anna andrà verso la sua conclusione un’ora più tardi: poco prima della chiusura, estrazione della sottoscrizione a premi. E’ previsto per le 23, infine, il tanto atteso spettacolo pirotecnico. Durante tutte le giornate, sono in funzione la rinomata cucina e il bar dell’associazione Amici di Sant’Anna, presieduta da Giampaolo Cusini.