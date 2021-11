in edicola

L'autore francese era completamente inedito nel nostro Paese.

Dopo il racconto di Francis Scott Fitzgerald "Il cacciatore di scandali" e il libro "Ai tempi in cui la Gioconda parlava" di Jean Diwo, la traduttrice erbese Luisa Rigamonti ha concluso ora la sua terza fatica letteraria. Ha infatti tradotto dal francese "Les Dames du faubourg", primo volume di una trilogia scaturita dalla penna - ancora una volta - del giornalista e scrittore parigino Diwo.

La traduttrice erbese Luisa porta in Italia lo scrittore Jean Diwo

"Ho scoperto l’autore leggendo 'Ai tempi in cui la Gioconda parlava', un libro che mi è piaciuto molto e di cui non esisteva una versione in italiano. Mi sono resa conto che Diwo era del tutto inedito nel nostro Paese e così mi sono dedicata alla sua traduzione - racconta - Un lavoro che mi ha portata a collaborare con la casa editrice 21lettere per questa saga familiare che si snoda lungo tre romanzi storici e che in Francia ha venduto un milione di copie".

