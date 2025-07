"La Trionfale": il maestro Rigamonti lascia dopo 11 anni

l'annuncio

Corpo musicale «La Trionfale» di Orsenigo: il Maestro Laura Rigamonti lascia dopo undici anni, insignita di una targa dal sindaco Maddalena Pinti.

L’annuncio è stato fatto a margine del concerto d’estate tenutosi lo scorso 21 giugno in piazza Beltramo: Rigamonti, primo direttore donna in tutta la storia del corpo musicale, era entrata alla conduzione del gruppo nell’aprile 2014. Una novità storica per il sodalizio, che in 108 anni non aveva mai avuto una donna al timone. Rigamonti era subentrata a Filippo Bassi.

Per lei, in occasione della serata che ha visto ospiti anche i «colleghi» del corpo bandistico «Santa Cecilia» di Albavilla diretti dal Maestro Michele Cappelletti, è stato organizzato un emozionante momento di saluto e ringraziamento per quanto fatto per la storica banda «La Trionfale» e per tutta la comunità orsenighese. A nome dell’Amministrazione comunale, anche il primo cittadino Pinti ha rivolto a Rigamonti i sentiti ringraziamenti per il prezioso operato, consegnando al Maestro uscente un attestato di merito a riconoscerne «l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha diretto per anni il nostro corpo bandistico La Trionfale contribuendo alla crescita della cultura musicale nella comunità orsenighese».