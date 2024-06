“La valigia delle storie”: tutti al parco

Letture itineranti nel parco di Villa Majnoni (Erba) a cura dei volontari del programma “Nati per leggere”.

Letture per bambini nel parco

Le letture per bambini 0-6 anni organizzate dalla Biblioteca "Giuseppe Pontiggia" questo mese saranno nel parco di Villa Majnoni di Erba, con uno speciale angolo per piccolissimi e accompagnamento musicale.

I volontari del programma "Nati per Leggere" aspettano tutti i bimbi sabato 15 giugno alle 16.

Per informazioni chiamare il numero 031-615281 o all’indirizzo email biblioteca@comune.erba.co.it.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in biblioteca.