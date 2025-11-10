La Virtus Pallavolo Cermenate ha festeggiato i suoi primi 50 anni

Durante la serata è stato presentato il libro realizzato dal Giornale di Cantù con il contributo di sponsor e volontari del sodalizio

Si è svolto a Cermenate il gran Galà per il 50esimo della Virtus Pallavolo Cermenate. Sabato sera la palestra comunale ha accolto circa 150 persone che hanno partecipato alla cena per festeggiare il primo mezzo secolo di vita della società sportiva.

La grande festa

Alla festa hanno partecipato amministratori locali, membri delle federazioni provinciali, rappresentanti del Coni, autorità religiose, allenatori e giocatrici, attuali e del passato, ex presidenti e sostenitori della società.

Il libro sui 50 anni di storia

Durante la serata è stato presentato il libro “Virtus Pallavolo. Una famiglia cresciuta con passione”, realizzato dal Giornale di Cantù, grazie al prezioso contributo di diversi sponsor e volontari del sodalizio.

Il libro racconta la storia della società sportiva, dai suoi esordi fino al presente. Al suo interno sono raccolte numerose testimonianze di tutte quelle persone che fanno parte della Virtus Pallavolo o che ne hanno fatto parte in passato.

La soddisfazione del presidente

A fine serata l’attuale presidente della Virtus Gianfraco Ruiu, non ha nascosto la propria soddisfazione: