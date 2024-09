La visita del sindaco nelle scuole per l'inizio dell'annata didattica

L'augurio per un buon anno scolastico a tutti gli alunni col saluto del sindaco di Montano Lucino.

Tour nelle scuole

Nella mattinata odierna, giovedì 12 settembre, il primo cittadino Silvio Aiello ha fatto una sorpresa agli scolari. "Sono molte le cose belle che succedono a un sindaco, una tra le più belle fino ad ora certamente è successa questa mattina.

Abbiamo portato l'augurio di buon anno scolastico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria e un benvenuto a tutti i "primini". Un gesto semplice che vuole essere un messaggio di vicinanza ai nostri piccoli cittadini che oggi iniziano un nuovo percorso di conoscenza, di amicizie e di vita".

Il messaggio del sindaco ai bimbi

"Bimbi, ragazzi... siate curiosi di imparare! Apritevi a ciò che ci circonda e fate che ogni esperienza quotidiana sia fonte di insegnamento ed esperienza. Educatevi l'un l'altro, supportatevi a vicenda e soprattutto "imparate ad imparare"; imparate a saper raccogliere ogni cosa bella per farne tesoro, apprendete un "metodo" che vi accompagni nella vita, che sappia farvi cogliere e saper scegliere tra il bene e il male, tra il bello e il meno bello, tra il giusto e ciò che giusto non è. L'augurio è che la scuola vi prepari alla realtà, a quello che c'è anche al di fuori della scuola. Un detto africano recita "per educare un bambino serve un intero villaggio". Il nostro villaggio è fatto dalle insegnanti, dal personale scolastico, dalle famiglie, dal sindaco, dagli amministratori, dai compagni di classe, dagli allenatori nello sport, dai maestri nella musica, etc. Tutta la comunità dovrebbe educare, unita per il bene dei più piccoli. Come? Principalmente con l'esempio che ciascuno di noi può dare".

Il ringraziamento al personale scolastico

[

Il sindaco ha sottolineato personale gratitudine: "Un grazie quindi ai tantissimi bimbi e ragazzi incontrati oggi. Alle insegnanti, agli educatori e al personale un appello: fate che le nostre scuole siano luoghi sempre più belli e preziosi per i nostri bimbi e ricordate che sarete nel loro cuore per sempre. Buon anno scolastico a tutti quindi. Impegnatevi tanto, divertitevi un sacco e lasciate germogliare i semi che la scuola saprà coltivare in ciascuno di voi. Consentitemi un personale ringraziamento alla mia squadra che ha preparato un pensierino speciale per tutti i bimbi".