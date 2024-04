"La vita non è una corsa", domani la presentazione al Golf Club di Carimate

In un mondo dove tutto va a mille all’ora, a volte c’è bisogno di prendersi una pausa. È quanto professato da Eliana Liotta, giornalista e scrittrice che domani sera, martedì 16 aprile, al ristorante "Golf Club Carimate" presenterà il suo libro dal titolo "La vita non è una corsa. Tutte le pause che fanno guadagnare salute e giovinezza".

La presentazione

Un saggio scritto in collaborazione con l’Università e l’Ospedale San Raffaele di Milano in cui viene disegnato un percorso di soste possibili, immaginando l’esistenza come una passeggiata in cui soffermarsi a chiacchierare con un amico, a guardarsi dentro, a sentire sulla pelle la brezza del mare. La serata è aperta al pubblico con cena (40 euro) con prenotazione per mail all’indirizzo lionscantumariano@gmail.com.