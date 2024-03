L'abbraccio di Eupilio alla sua campionessa Chiara Colombo

A sorpresa nell'area del Punt d'Inach la festa d'accoglienza per l'oro mondiale

L'urlo festoso degli eupiliesi per la strepitosa Chiara

L'oro mondiale dell'atleta di paraciclismo Chiara Colombo non poteva non essere omaggiato a dovere. Ad accogliere nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo, la campionessa del mondo al suo arrivo dal Brasile, dove ha preso parte ai Mondiali di Rio de Janeiro, c'era tutto il paese, con la famiglia e gli amici. In prima fila per un abbraccio pieno d'affetto il sindaco Alessandro Spinelli, seguito da tutto il gruppo di maggioranza, il parroco padre Giovanni Giovenzana e il vice parroco padre Savino Vulso. Una festa piena di gioia e tutta tricolore ha animato il Punt d'Inach, l'area sulle rive del Segrino, a Eupilio.

"Ti siamo molti vicini e ti vogliamo bene"

"Siamo contentissimi di quanto hai ottenuto - ha spiegato con emozione il sindaco Spinelli direttamente a Chiara - Indossare i colori della Nazionale italiana non è facile, ma addirittura vincere l'oro è una cosa stupenda. Ti siamo molto vicini e questa festa è nata in maniera spontanea e ora sono qui in rappresentanza di tutta la cittadinanza. Ti vogliamo tanto bene per quello che hai fatto".