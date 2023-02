L'abbraccio immenso del paese per l'ultimo saluto all'indimenticabile padre Dutto

Nell'ultima uscita dal "suo" oratorio accompagnato dalla marcia di Radetzky.

Quanto affetto per padre Dutto

E' stato un grande, lungo e caloroso abbraccio quello che i fedeli hanno voluto dare a padre Sebastiano Dutto, 91 anni, che per 40 anni è stato parroco di Eupilio. Il funerale si è tenuto questo pomeriggio, lunedì 13 febbraio, all'interno della palestra dell'oratorio di via Scheibler. Quell'oratorio che per lui era la sua casa, con i suoi ragazzi che ha visto crescere e che proprio oggi lo hanno salutato. Una cerimonia commovente, accompagnata dai canti e dalla musica delle chitarre.

Le parole commosse di padre Bepi

L'omelia è stata rivolta, ai numerosi ai fedeli presenti, dall'eupiliese padre Giuseppe Roda, per molti anni missionario in Brasile. Non solo padre Dutto ne aveva seguito la vocazione, ma aveva instaurato un bellissimo legame con la sua missione, inviando ogni estate i giovani per un'esperienza di solidarietà. "Non bastano le parole che dirò per mettere in evidenza tutte le iniziative che padre Dutto ha fatto in 40 anni di servizio alla comunità - ha raccontato commosso padre Bepi - Padre Dutto aveva nel cuore le missioni, prima in Africa, poi in Brasile. Infine in Albania. Non si possono non citare le vacanze in montagna, con i pullman carichi di bambini e ragazzi. E i recital: proprio qui, dove siamo oggi, ricordiamo padre Dutto impegnato nelle prove e sul palco. Un altro campo in cui ha dato il suo meglio è stato proprio questo oratorio: non possiamo non immaginarcelo ancora sotto l'ombrellone a preparare le prediche con l'occhio vigile sui bambini che giocavano. Non ha fatto mai un giorno di ferie". E ancora, a chiudere: "Vai, non ci lascerai. Buon viaggio e dal Paradiso ricordati di tutti coloro che ti hanno amato e che ameranno sempre".

Tante autorità civili e religiose

Le esequie di padre Dutto sono state seguite non solo dalle autorità civili locali, primo fra tutti il sindaco eupiliese Alessandro Spinelli, ma anche da tantissimi sacerdoti, non solo dell'ordine dei Barnabiti ma anche dei paesi vicini che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne l'operato. A concelebrare la messa il parroco padre Giovanni Giovenzana, l'ex parroco di Eupilio padre Ambrogio Valzasina e padre Filippo Lovison, assistente generale dei Barnabiti.

Applausi e musica: per padre Dutto il grazie di quanti lo hanno amato

Non sono mancati gli applausi della folla che si è raccolta attorno a padre Dutto nel suo ultimo viaggio. E non è mancata neppure la musica, quella che lui amava tanto. All'uscita la salma del sacerdote è stata accompagnata dalle note della Marcia di Radetzky.