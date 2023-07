L’Abio regala nove poltrone letto per le camere della Pediatria erbese

Nove poltrone-letto comode e colorate per tutte le camere di degenza della Pediatria dell’ospedale Sacra Famiglia di Erba. E’ questa l’importante donazione fatta da Abio, l’Associazione per il bambino in ospedale, al Fatebenefratelli.

"La nostra missione è cercare di fare stare bene i bambini che si trovano ricoverati in ospedale e sono quindi in un momento di fragilità – ha spiegato la presidente di Abio Como, Franca Bottacin – Questo non vuol dire solo far sorridere e far giocare i bambini, ma mettere in condizione di maggiore serenità possibile anche i genitori, che a loro volta sono spesso in difficoltà. Così abbiamo raccolto l’esigenza di una comodità maggiore e migliore per le ore che trascorrono in camera con i loro bambini, sia quando li devono allattare che, soprattutto, quando devono trascorrere le notti, e abbiamo deciso questa donazione di nove poltrone-letto belle e colorate e soprattutto comode, che si trasformano in letti accoglienti".

