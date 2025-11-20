Laboratori sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Per la Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza l’Asf, Associazione Scuola e Famiglia di Fino Mornasco ha organizzato dei laboratori e delle attività gratuite.

Le attività

Presso il polo civico di Socco nel pomeriggio di domani, venerdì 21 novembre 2025, verrà offerta a tutti i partecipanti una merenda con lettura a tema realizzate dal gruppo de “I Narratori” della biblioteca comunale che sarà seguita da diverse attività. Dalle 16.30 alle 17.30 i bimbi più piccoli, quelli tra i 3 e i 6 anni, potranno prendere parte a “L’albero dei diritti”, mentre i più grandi, quelli tra i 7 e i 10 anni, ci sarà il laboratorio “Il giornale dei diritti”, dalle 17.30 alle 18.30.

Il commento di Mandaglio

Commenta così l’iniziativa Katia Mandaglio, presidente di Asf:

“Sono poche le associazioni che portano avanti sul territorio delle iniziative per ricordare la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per noi invece è un appuntamento consolidato: da più di 10 anni festeggiamo la ricorrenza offrendo delle iniziative gratuite. In un periodo critico come questo ci impegniamo per far comprendere ai più piccoli quali sono i loro diritti e farli riflettere sul fatto che determinati diritti che loro acquisiscono ogni giorno non sono scontati per tutti i bambini nel resto del mondo”.

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: 339.6253118 oppure si può compilare il seguente form.