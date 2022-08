"Da fonti attendibili, all'interno della sede del parco pineta di Castelnuovo Bozzente, si trova una base logistica dei cacciatori di cinghiali, di deposito "attrezzi" da caccia, parcheggio di jeep compreso, ma non solo. Le mattanze proseguono ogni sera dalle 19 in poi in tutto il territorio del parco pineta, non vengono risparmiati nemmeno i cuccioli di cinghiale, le testimonianze parlano di creature caricare moribonde nelle jeep, lasciate morire di stenti, a conferma della “grande” sensibilità di questi soggetti", l'accusa è firmata dal movimento Centopercentoanimalisti.

L'accusa degli animalisti: "Al Parco Pineta uccisi cinghiali, caprioli e volpi"