L'addio della città alla storica panettiera Teresa

È morta all’improvviso mercoledì, 14 maggio: era originaria di Sustinente, in provincia di Mantova

Era originaria della provincia di Mantova

È morta all’improvviso mercoledì, 14 maggio, Teresa Furio, 87 anni, molto conosciuta a Erba per aver guidato il panificio insieme al marito Denio Coira per una cinquantina d’anni.

Originaria di Sustinente, in provincia di Mantova, aveva conosciuto Denio a Bulgorello dove con la famiglia si era trasferita per gestire una cooperativa. Una volta sposati, nel 1950, si erano spostati a Tremezzo, dove avevano iniziato a fare il pane. In città erano arrivati agli inizi degli anni Sessanta, con una prima gestione di un negozio in corso XXV Aprile per poi trasferirsi successivamente in via Mazzini.

Generosa e grande lavoratrice

Teresa era una donna molto generosa. Lo ricorda Stefania, una dei cinque figli:

"La mamma è stata una donna di grande fede. Insieme a papà hanno visto crescere la città, con tantissime generazioni di erbesi che sono passati dal nostro negozio. Entrambi sono state due persone molto generose. La mamma non si è mai risparmiata nel far del bene. Ricordo ancora che erano loro a donare le caramelle per la manifestazione della Befana dei pompieri, oppure il pane per il Masigott e ancora il pane benedetto per la festa di Sant’Antonio a gennaio".

Ieri i funerali nella chiesa prepositurale

Teresa amava molto la sua famiglia, che si era via via ulteriormente allargata con ben 10 nipoti e cinque pronipoti. Era una nonna molto attiva.

I suoi funerali si sono svolti ieri pomeriggio, venerdì 16 maggio, nella chiesa prepositurale. Ora riposa al cimitero maggiore insieme all’amato Denio.