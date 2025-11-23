Ladri di gomme: rubati pneumatici e cerchioni a un’auto parcheggiata

Nuovo furto di gomme nel territorio della Vallassina: stavolta a essere presa di mira è stata un’automobile parcheggiata vicino alle scuole di Lasnigo.

Ladri di gomme

Così come per i due episodi avvenuti a Canzo il mese scorso, anche in questo caso i malviventi hanno sottratto tutte le quattro gomme da una macchina e l’hanno lasciata appoggiata su dei mattoncini. A differenza dei casi nel vicino paese, però, i ladri hanno deciso di colpire non tanto nella notte quanto nelle prime ore serali – favoriti probabilmente anche dal fatto che diventi buio molto prima grazie all’ora solare.

A Lasnigo, nei giorni scorsi, un residente aveva lasciato la propria automobile nel parcheggio vicino alle scuole intorno alle 21.30. Nemmeno il tempo di rientrare e sistemarsi a casa, nel centro storico del paese, che è stato contattato intorno alle 22 da alcune persone per segnalare l’avvenuto furto: passando per il parcheggio dove si trovava la macchina dell’uomo, hanno infatti notato che il veicolo non aveva più gli pneumatici e nemmeno i cerchioni.

Si potrebbe pensare a un «colpo» di poco conto, in realtà secondo quanto riferito per ricomprare le gomme il proprietario dovrà spendere una cifra che si aggira intorno ai duemila euro. I cerchi, infatti, erano in lega e dunque di maggiore valore rispetto a quelli classici. Sembrerebbe, dunque, che i ladri abbiano scelto con cura il veicolo da cui sottrarre le gomme, puntando a una refurtiva da cui potessero effettivamente ricavare ben più di qualche soldo. Il proprietario dell’auto non ha potuto fare altro che sporgere denuncia contro ignoti alla Stazione dei Carabinieri di Asso.

Come confermato dal sindaco Patrizia Mazza, la zona non sarebbe coperta dalle telecamere. Dunque, non sarà facile individuare i responsabili del furto.